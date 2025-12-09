Yeni Şafak
Kahveci'den Beşiktaş maçı sonrası futbol gündemini sarsacak sözler: "Bu ligde..." diyerek hedef aldı

Kahveci'den Beşiktaş maçı sonrası futbol gündemini sarsacak sözler: "Bu ligde..." diyerek hedef aldı

08:149/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından hakemlerin performansını değerlendirdi. Kahveci, hakemlerin son dönemdeki kararsızlıklarını ve insiyatif alamamalarını hedef alarak, yaşanan olaylara isyan etti.

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı Kontraspor Youtube kanalında değerlendirdi.


"Son 2 haftaya baktığımızda hakemler bizi konuşun diyor. Biz o kadar kötüyüz ki futbolun f'sini konuşmayın, bizi konuşun diyor. Orta hakemler, insiyatif almıyor. Karar veremiyorlar. Biraz cesaretli olun, gördüğünüzü çalın, gördüğünüzü çağırın izlettirin! Süper Lig'de hakem falan yok. Bu maçların seviyesini kaldıramıyorlar. Ne oldu bu hakemlere?"


"İbrahim Hacıosmanoğlu'nun toplantı zamanı da yanlış. Salı günü Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı var. Çarşamba boş gün, o gün yapsanıza. Perşembe Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçları var. Zaman değiştirilmeli."

"Gökhan Sazdağı, o topu ıskalamayacaksın. Beşiktaş, berabere kaldı ama son dönemlerde izlediğim; son dönemlerde izlediğim pas trafiği, pozisyon bulma, üretkenlik, net pozisyon, iki gol atma... Ofansif anlamda yapılabilecek her şeyi yaptı."


"Bu görüntü normalde ofsayt değil. Yarı otomatik sistemine VAR odasında gördüm. İnsan eli değmiyor. Kırmızılının diz, gol atabilecek bir uzuv ve dizi çizgide görüyorum. Beşiktaşlı oyuncunun ayak ucu çizgiye değmiyor. Bu görüntüyü verdiğin an ortalık karışsın kozunu veriyorsun. Yapay zekanın çizdiği görüntü. İnsan eli değmiyor."


"Ekrana sunduğunuz görüntü de şüpheli artık. Jota Silva'ya penaltı olabilecek bir pozisyon var. Kadir Sağlam, soyadının hakkını ver. Sahada sağlam dur. VAR'daki Halil Umut Meler iki takım için de hakemi çağıramıyor. Ersin'in boşa çıkıp Tayyip Talha'nın kafasına vurduğu pozisyon penaltı. Jota Silva'ya yapılan müdahale de penaltı. Jota'nın topa iyi vurması engellendi ve sakatlandı. İki takımın da penaltısı verilmedi."


