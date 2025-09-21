Tedesco özür diledi: Puan kaybının sebebini açıkladı

Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Kritik puan kaybının ardından teknik direktör Domenico Tedesco soruları yanıtladı.
Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Alanyaspor beraberliği sonrası Paşa deplasmanında da iki puan bıraktı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Taraftarlarımızdan özür dilememiz gerekiyor. Bugün ilk sebep olarak şunu gösterebilirim; konuştuğumuz ve antrenmanda çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. İkinci olarak da şunu söyleyebilirim; hem ofansif hem de defansif bütün ikili mücadeleleri kazanamadık."
"Kasımpaşa'ya karşı da oynuyor olsanız, rakip 10 kişi de olsa 9 kişi de olsa ikili mücadeleleri kazanamadığınız zaman maçları kazanamıyorsunuz. Bunlar çok temel şeyler. Bugün belirtmiş olduğum şeyleri sahaya yansıtamadık ve sonuç da bu şekilde oldu. Önce taraftarlarımızdan özür dilememiz gerekiyor, sonrasında bu durumunda içerisinden daha da güçlü bir şekilde çıkmamız gerekiyor"