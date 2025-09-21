Fenerbahçe, Süper Lig 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte Cafu, 45. dakikada kırmızı kart gördü. Karşılaşmada golleri 3. dakikada Fenerbahçe adına Asensio kaydederken, skoru belirleyen golü 64. dakikada Hajradinovic attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Kasımpaşa'da Cafu 45. dakikada VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'nin golünü 3. dakikada Marco Asensio atarken, skoru belirleyen golü 64. dakikada Hajradinovic kaydetti.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, 12 puanla 3. sırada kaldı. Kasımpaşa 5 puanla 12. sıraya yükseldi. Fenerbahçe, ligin 7. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek.
Mourinho sonrası göreve getirilen İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco, çıktığı üç karşılaşmadan bir galibiyet ve iki beraberlikle ayrıldı.
2. dakikada Ali Yavuz Kol'un kaleci Ederson'a yaptığı baskı sonucunda altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlakla buluşan Hajradinovic'in şutunda top üstten auta çıktı.
3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında penaltı noktasının gerisindeki Asensio'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Gianniotis'in ellerinin arasından ağlarla buluştu: 0-1.
32. dakikada Asensio'nun pasında topla buluşan Oosterwolde'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
42. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45' Kasımpaşa 10 kişi kaldı! Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Cafu, Skriniar'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Oğuzhan Çakır tarafından önce sarı kartla cezalandırılıyor. Ardından Oğuzhan Çakır, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek sarı kartı iptal edildi ve Cafu'yu direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
64' İrfan Can Kahveci'den sıyrılan Mortadha Ben Ouanes'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Haris Hajradinovic, altıpas önünden sol ayağıyla gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ederson'un solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.
72' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Milan Skriniar'ın kafa vuruşunda top kalenin solundan az farkla auta çıktı.