Toprak Razgatlıoğlu İtalya etabının ilk yarışında zirvede

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK), İtalya etabının ilk gün yarışları sona erdi. Emilia-Romagna Pisti’nde hafta sonunun ilk yarışına pole pozisyonundan başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, üstün bir performans sergileyerek damalı bayrağı ilk gören isim oldu.