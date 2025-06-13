Toprak Razgatlıoğlu podyum mücadelesi için İtalya’da

MotoGP’de yarışacak ilk Türk sporcu olacak Toprak Razgatlıoğlu’nun İtalya’daki hedefi, Türk bayrağını dalgalandırmak. Elinden gelenin en iyisini yapacağını ve podyum için mücadele edeceğini belirten milli sporcu, “Bu hafta sonu Emilia-Romagna’da piste çıkacağım için inanılmaz heyecanlıyım. Bu pistin benim için özel bir yeri var. Tarihe tanıklık etmiş, pek çok efsaneye ev sahipliği yapmış, gerçekten karakterli bir yer. Geçtiğimiz haftalarda takımımla birlikte çok sıkı çalıştık. Motosikletimizi Imola'ya en iyi şekilde hazırlamak için veri analizleri yaptık. Her seansta en iyimizi vermek ve podyum için mücadele etmek istiyoruz. Emilia-Romagna’da da Türk bayrağını en üstte dalgalandırmak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.