TOSFED 2025 Ömer Tolon Sezonu Yenipazar’da koşuldu

Hem pilotlara hem de izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatan yarışta Kategori 1’de Onur Sınırdere 05.18,83 ile birinci sırada yer aldı. Candan Erim 05.24,40 ile ikinci olurken Kuvvet Erim 05.24,87 ile yarışı üçüncü sırada tamamladı. Teknik virajları ve zemin geçişleriyle dikkat çeken parkurda Kategori 2’de 05.13,31 ile Serdar Sarıduman podyumun birincilik basamağında yer aldı. Yarış parkurlarında 53 yılı geride bırakan Mithat Diker 05.22,73 ile 2’ncilik kupasının sahibi oldu. Nihan Özcan ilk yarışında 06.21,65 ile 3’üncü olarak podyumda yer aldı. Farklı motor hacmi ve teknik özelliklere göre belirlenen 5 ayrı kategoride düzenlenen yarışta Kategori 3’de Kubilay Ersin Türkmen 05.20,99 ile birinci olurken 05.22,85 ile Utku Adsan ikinci oldu. Otomobil sporlarına geçen yıl başlayan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan 06.28,47 ile üçüncü oldu. İki yarışmacının start aldığı Kategori 4’de Subaru İmpreza ile parkura çıkan Hakan Akman izleyicilere üst düzey bir performans şöleni sunarak 05.18,21 ile birinci oldu. Honda Type-R ile yarışan Deniz Küpra Ulusoy 06.51,80 ile ikinci oldu.