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Spor

Trabzonspor yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Geçen hafta Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:54 . 31/01/2023 Salı
AA
Trabzonspor ile Antalyaspor arasında bu sezonki ilk maç Antalya'da 2-5 bitmişti.

Trabzonspor ile Antalyaspor arasında bu sezonki ilk maç Antalya'da 2-5 bitmişti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Akyazı Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.


Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres'in sakatlıkları bulunuyor.

Karadeniz ekibinde Marc Bartra ve kaptan Uğurcan Çakır, kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.


Maç, beINSPORTS 2'den canlı yayınlanacak.


694 gündür sahasında yenilmiyor

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 694 gündür yenilmiyor. Bordo-mavililer, iç sahada son 35 lig maçında 23 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.



#Trabzonspor
#Antalyaspor
#Süper Lig
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