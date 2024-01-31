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Spor

Trabzonspor efsanesinden gündem olacak sözler: "Bizim hakkımız yüzde yüz yendi"

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Abdullah Ercan'ın katıldığı bir sosyal medya yayınında yaptığı açıklamalar ses getirecek cinsten. Ercan, 1995-1996 yılında kaçan şampiyonlukla ilgili sorulan soruya verdiği cevapla büyük yankı uyandırdı.

21:27 - 31/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:37 - 31/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzonspor (1995-1996)
Trabzonspor (1995-1996)

Trabzonspor'da 9 yıl forma giyen ve takımın efsanelerinden biri haline gelen Abdullah Ercan, bordo mavililerin 95-96 sezonuna ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Ercan, 95-96 sezonundaki 2-1 kaybedilen Fenerbahçe maçıyla ilgili Metin Tokat'ı suçladı. Ercan, 1-0 önde oldukları karşılaşmada hakemin verdiği bir kararla maçta eşitliğin sağlandığını söyledi.

İşte tecrübeli futbol adamının Trabzonsporlular Derneği Başkanı Yusuf Ünal’un sorularına verdiği cevaplardan dikkat çeken o bölüm;

“Bizlerin hakkı yenildi. Örnek vereyim. Maçı hatırlayanlar bilir. Fenerbahçe’nin golü bulduğu frikikte elim vücuduma yapışık. Metin Tokat benim topu elle aldığımı söyledi. Pozisyonu bulanlar izlesin. Bakalım öyle mi? Çok basit bir örnek. Biz 82 puanla şampiyon olamadık ya. 13 tane maç üst üste kazandık. Ondan sonra 3-4 sene şampiyon olacak kadro dağıldı. Nasıl olacak böyle... O zaman ki hakem kararları özellikle 95-96 sezonuna iyi bakın. Bizim maçlarımızın hiçbirinde şaibe yok. Ben 9 sene oynadım Trabzonspor’da. Biz tüm maçlarımızı hakkımızla kazandık. Trabzonsporlu hiçbir futbolcuya şike, teşvik teklif edemezsiniz. Ben bütün kupaları kazandım, biz kazandık. Ancak şampiyon olamadık...”

1995-1996 sezonunda oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçını deplasman ekibi 2-1 kazanmış ve şampiyonluk yarışında çok önemli bir virajı dönmüştü. İşte tartışılan maçın özet görüntüleri;


#Trabzonspor
#Abdullah Ercan
#Fenerbahçe
39 dakika önce
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