Trabzonspor efsanesinden gündem olacak sözler: "Bizim hakkımız yüzde yüz yendi"

“Bizlerin hakkı yenildi. Örnek vereyim. Maçı hatırlayanlar bilir. Fenerbahçe’nin golü bulduğu frikikte elim vücuduma yapışık. Metin Tokat benim topu elle aldığımı söyledi. Pozisyonu bulanlar izlesin. Bakalım öyle mi? Çok basit bir örnek. Biz 82 puanla şampiyon olamadık ya. 13 tane maç üst üste kazandık. Ondan sonra 3-4 sene şampiyon olacak kadro dağıldı. Nasıl olacak böyle... O zaman ki hakem kararları özellikle 95-96 sezonuna iyi bakın. Bizim maçlarımızın hiçbirinde şaibe yok. Ben 9 sene oynadım Trabzonspor’da. Biz tüm maçlarımızı hakkımızla kazandık. Trabzonsporlu hiçbir futbolcuya şike, teşvik teklif edemezsiniz. Ben bütün kupaları kazandım, biz kazandık. Ancak şampiyon olamadık...”