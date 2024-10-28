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Trabzonspor-Fenerbahçe maç biletleri satışa çıkıyor

Trabzonspor-Fenerbahçe maç biletleri satışa çıkıyor

19:4228/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
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Trabzonspor-Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar?
Trabzonspor-Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar?

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkartılacak.


Trabzonspor-Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri yarın (29 Ekim Salı) satışa çıkacak.


Trabzonspor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları ne kadar?

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:


VIP Platinum-B: 5.000


VIP Platinum-A/C: 4.500


VIP Gold: 3.750


VIP Silver: 3.000


Batı: 1.250


Doğu: 900


Fırtına: 800


Güney-Kuzey Kale Arkası: 400

#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Süper Lig

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