Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkartılacak.
Trabzonspor-Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri yarın (29 Ekim Salı) satışa çıkacak.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları ne kadar?
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:
VIP Platinum-B: 5.000
VIP Platinum-A/C: 4.500
VIP Gold: 3.750
VIP Silver: 3.000
Batı: 1.250
Doğu: 900
Fırtına: 800
Güney-Kuzey Kale Arkası: 400