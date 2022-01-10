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Trabzonspor ve Galatasaray Jason Denayer'in peşinde

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray ve Trabzonspor aynı ismin peşine düştü. Her iki ekipte, daha önce Galatasaray forması giyen Jason Denayer'i kadrosuna katmak istiyor. Avrupa'dan da teklifler alan 26 yaşındaki oyuncu için Newcastle United da devrede.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor ve Galatasaray Jason Denayerin peşinde
Jason Denayer'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Süper Lig'de en yakın takipçisinin 10 puan önünde zirvede yer alan Trabzonspor, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Aynı zamanda bordo-mavili takımın, 22 puan gerisinde yer alan ve zirveden oldukça uzaklaşan Galatasaray, gelecek sezonların kadrosunu kurmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor ve Galatasaray Jason Denayer'in peşinde

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Jason Denayer için hem Galatasaray hem de Trabzonspor devreye girdi. her iki takım da 26 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istiyor ama Denayer'e Avrupa'dan da teklifler var. Newcastle United'ın da transfer etmek istediği Belçikalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

  • Galatasaray'a sıcak bakıyor
  • Daha önce Galatasaray forması giyen Jason Denayer eğer Lyon ile sözleşme uzatmazsa, sarı-kırmızılı takımda oynamaya sıcak bakıyor. Bu sezon 17 maçta süre alan başarılı oyuncu, 3 gol ve 1 asistle oynadı.
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