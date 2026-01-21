Yeni Şafak
Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi

17:2621/01/2026, Çarşamba
AA
Paul Onuachu da idmanda yer aldı.
Paul Onuachu da idmanda yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 23 Ocak Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili oyuncular, taktik çalıştı.


Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Nijeryalı forvet Paul Onuachu da idmanda yer aldı.


Karadeniz ekibi, maçın hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.





