Danylo Sikan'ın yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Ukraynalı golcü Danylo Sikan’ın Anderlecht'e transfer oldu. Bordo-mavililer oyuncunun bonservisinden kazanacağı rakamı açıkladı.
Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavili kulüp, Danylo Sikan'ın Belçika ekibi Anderlecht'e transfer olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan’ın, Anderlecht Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre; Trabzonspor, Danylo Sikan’ın transferi karşılığında 4 milyon euro artı 500 bin euro bonservis geliri elde edecek. Ayrıca anlaşmada, 24 yaşındaki oyuncunun sonraki satış karından yüzde 20 pay maddesinin olduğu bildirildi.