Danylo Sikan'ın yeni takımı belli oldu

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre; Trabzonspor, Danylo Sikan’ın transferi karşılığında 4 milyon euro artı 500 bin euro bonservis geliri elde edecek. Ayrıca anlaşmada, 24 yaşındaki oyuncunun sonraki satış karından yüzde 20 pay maddesinin olduğu bildirildi.