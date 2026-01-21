Benfica'dan Rafa Silva transferi için şaşkına çeviren talep

Benfica, Rafa Silva’nın transferi konusunda Beşiktaş’la anlaşmaya varırken, Portekiz temsilcisinin siyah-beyazlılardan dikkat çeken bir talepte bulunduğu bildirildi.
Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva’nın transferi için her konuda anlaşma sağladı. Portekizli yıldız futbolcu, bugün İstanbul’dan ayrılarak ülkesine döndü.
Rafa Silva’nın daha önce bonservis bedeli kazandırmadan Benfica’dan ayrılması, şimdi ise eski takımına bonservis karşılığında geri dönmesi Portekiz cephesinde tartışma çıkardı. Bu nedenle Benfica yönetiminden Beşiktaş’a özel bir talep geldi.
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; Benfica, taraftar tepkisinden çekindiği için siyah-beyazlı yöneticilerden finansal anlaşmanın detaylarının kamuoyuyla paylaşılmamasını istedi.
Haberde yer alan bilgilere göre transfer; 6 milyon euro bonservis ve Şampiyonlar Ligi’ne katılım halinde 1 milyon euro bonus şeklinde sonuçlandı.
Benfica, 2016 yılında Rafa Silva'nın transferi için Braga'ya 16 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.