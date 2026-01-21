Benfica'dan Rafa Silva transferi için şaşkına çeviren talep

Rafa Silva’nın daha önce bonservis bedeli kazandırmadan Benfica’dan ayrılması, şimdi ise eski takımına bonservis karşılığında geri dönmesi Portekiz cephesinde tartışma çıkardı. Bu nedenle Benfica yönetiminden Beşiktaş’a özel bir talep geldi.