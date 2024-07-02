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Spor

TRT açıkladı: Sorunun kaynağı UEFA

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Türkiye-Avusturya maçı yayınında yaşanan aksaklıklarla ilgili açıklama yaptı. Sorunun kurum kaynaklı olmadığı, UEFA'nın belirlediği, "Uluslararası Yayın Hakları Sınırlılık" kuralı gereği sinyal gücünün belirli seviyenin üstüne çıkarılamadığı belirtildi.

23:20 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 23:26 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Tüm Türkiye, A Milli Takımımızın EURO 2024 son 16 turunda Avusturya maçına kilitlendi. Mücadeleyi televizyondan izleyen futbolseverler ise yayında yaşanan aksaklıklarla ilgili birçok şikayet mesajında bulundu. Konuyla ilgili TRT'den yapılan açıklamada, sorunun kaynağının UEFA'nın belirlediği kriterler olduğu ve aksi durumda ise yaptırımla karşı karşıya kalınacağı belirtildi.


İşte TRT'nin o açıklaması:


"İzleyicilerimiz, EURO 2024 yayınlarını izlemekle ilgili yaşadıkları aksaklıkları TRT İletişim Merkezi'miz ve sosyal medya aracılığıyla Kurumumuza iletmektedir.


UEFA, lisans verdiği tüm yayıncılardan "Uluslararası Yayın Hakları Sınırlılık" kuralına uyulmasını kesinlik şartıyla talep etmektedir.


Bu çerçevede UEFA, EURO 2024 yayınlarına Türkiye dışından erişilebildiği yönündeki şikâyetleri Kurumumuza “Yaptırım” uyarısıyla iletmektedir.


Belirtmek isteriz ki UEFA tarafından belirlenen sinyal seviyeleri ve uygulanması zorunlu şifreleme politikaları nedeniyle uydu sinyal gücümüzü belirli seviyenin üstüne çıkaramamaktayız.

EURO 2024 karşılaşmalarının yer aldığı TRT 1 kanalımızın canlı yayınları, Türksat 4A uydusu üzerinden ve sadece Türkiye’yi kapsayan mevcut frekans üzerinden UEFA’nın belirlediği uydu güç seviyeleri ve şifreleme politikaları çerçevesinde izlenebilmektedir.


Aynı zamanda, TRT’nin dijital platformu tabii ile Türkiye’deki izleyicilerimiz tüm cihazlardan ve akıllı TV’lerden yayınlarımızı ve EURO 2024 karşılaşmalarını izleyebilirler."







#EURO 2024
#TRT
#A Milli Takım
#Avusturya
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