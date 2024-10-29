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TÜMOSAN Konyaspor'da Ali Çamdalı dönemi sona erdi

TÜMOSAN Konyaspor'da Ali Çamdalı dönemi sona erdi

13:1129/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
IHA
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Ali Çamdalı
Ali Çamdalı

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı. Basın sözcüsü Nuri Kaymak, resmi açıklamanın yapılacağını ifade etti.

TÜMOSAN Konyaspor, üst üste alınan mağlubiyetler sonrası teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı. Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, "Ali Çamdalı ile yollar karşılıklı anlaşarak ayrıldı. Resmi açıklama da gün içerisinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.


2024 yılının Nisan ayında takımın başına geçen 40 yaşındaki teknik adam, yeşil-beyazlı ekipte toplam 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.


TÜMOSAN Konyaspor’un, teknik direktör konusunda Volkan Demirel ve Recep Uçar ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.




#TÜMOSAN Konyaspor
#Süper Lig
#Ali Çamdalı

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