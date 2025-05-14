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TÜMOSAN Konyaspor'da genel kurul tarihi belli oldu

TÜMOSAN Konyaspor'da genel kurul tarihi belli oldu

17:0514/05/2025, Çarşamba
IHA
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TÜMOSAN Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz
TÜMOSAN Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz

TÜMOSAN Konyaspor, olağan genel kurul toplantısının 29 Mayıs Perşembe günü yapılacağını, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 2. toplantının 13 Haziran 2025 Cuma günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

TÜMOSAN Konyaspor Kulübü, Olağan Genel Kurul Toplantısı kararı aldı.


Yeşil-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Konyaspor Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun 12.05.2025 tarih ve 125 sayılı kararı ile kulübümüzün Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 15.00’te Konya Büyükşehir Stadyumu’nda yapılmasına, karar verilmiştir. Değerli delegelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.





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