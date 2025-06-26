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Türkiye Tırmanma Şampiyonası Bursa'da yapılacak

Türkiye Tırmanma Şampiyonası Bursa'da yapılacak

13:3326/06/2025, Perşembe
AA
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Türkiye Tırmanma Şampiyonası
Türkiye Tırmanma Şampiyonası

28-29 Haziran tarihlerinde AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayağı, Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenecek.

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayağı, 28-29 Haziran tarihlerinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenecek.


Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayağı olan Şahintepe Tırmanma Yarışı, Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından 4 kategoride 30 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.


ICRYPEX ana sponsorluğunda, Spor Toto, Gemlik Belediyesi ve Power App katkılarıyla düzenlenen organizasyon, 28 Haziran Cumartesi günü saat 12.30'daki antrenman çıkışlarının ardından saat 19.00'da Gemlik İskele Meydanı'ndaki seremonik startla başlayacak.


Organizasyon, 29 Haziran Pazar günü Kumla Jandarma Karakolu'nun önünden başlayacak 7,5 kilometre uzunluğundaki parkurda saat 10.30'dan itibaren iki çıkış üzerinden koşulacak. Etkinlik, aynı gün saat 18.00'de Kumla İskele Meydanı'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.


Şampiyonada kategori 1'de Oğuz Alp Aral, kategori 2'de Demir Sancaklı, kategori 3'te Engin Apaydın ve kategori 4'te de Burak Başlık lider durumda bulunuyor.




#AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası
#Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
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