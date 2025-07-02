Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Akyüz Kayseri’de sporcularla buluştu

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz ile Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Sporcu Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında genç sporcularla yakından ilgilenen Akyüz ve Kabakcı, sporcuların antrenman süreçleri ve başarı hedefleri hakkında bilgi aldı. Sporcularla sohbet eden heyet, moral ve motivasyon desteği verdi.