En iyiler arasında Türkiye'den 2 futbolcu

The Guardian gazetesi, 2003 doğumlu oyuncular arasından belirlediği dünya futbolundaki en yetenekli 60 genç futbolcuyu açıkladı.

Altınordu'da forma giyen kanat oyuncusu Yiğit Emre Çeltik ile Medipol Başakşehir'in Altınordu'dan renklerine bağladığı savunma oyuncusu Ravil Tagir, en iyi genç yetenekler arasında kendilerine yer buldu.

Listede Rapid Wien'de oynayan Yusuf Demir ve Ajax'ta kariyerini sürdüren Naci Ünüvar da yer aldı.

The Guardian'ın her yıl hazırladığı 'dünya futbolunda en iyi genç yetenekler' listesine, Türkiye'den 17 yaşındaki oyuncular Yiğit Emre Çeltik ve Ravil Tagir seçildi pic.twitter.com/N9oh2PjXMG — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 8, 2020

Başakşehir geleceğin yıldızını transfer etti: 3 yıllık sözleşmeye imza attı TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu forması giyen genç stoper Ravil Tagir'in yeni adresi belli oldu. İstanbul ekiplerinin radarında olan 17 yaşındaki futbolcu, Medipol Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ravil Tagir, turuncu lacivertli ekipte 35 numaralı formayı giyecek.Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:"Kulübümüz, 2003 doğumlu futbolcu Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda da görev yapan oyuncunun imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ yer aldı. Altınordu Futbol Kulübü’nde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ravil Tagir, kulübümüzde 35 numaralı formayı giyecek. Ravil Tagir’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ✍️ 3⃣5⃣ pic.twitter.com/f4d5jCZnhu— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) September 28, 2020