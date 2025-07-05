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Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı başladı

Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı başladı

12:065/07/2025, السبت
AA
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2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı
2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı

100'ün üzerinde sporcunun katıldığı dört yıl aranın ardından düzenlenen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı başladı.

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı start aldı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI), destekleriyle düzenlenen yarışın Edebiyat Yolu Grand Prix etabı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndan başladı.


Dört yıl aranın ardından düzenlenen yarışta Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Özbekistan, Nepal, İngiltere, Cezayir ve İran'dan 100'ün üzerinde sporcu, 135 kilometre pedal çeviriyor.


Yarışın ilk etabı bugün düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.




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