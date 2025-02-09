Vanspor'a taşlı saldırı: 3 gözaltı

Karşılaşmanın ardından kentten ayrılan Vanspor FK’nın takım otobüsü, çevre yolu mevkiinde bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Olayda, otobüsteki teknik direktör Serhat Gülpınar ve 2 kişi, hafif şekilde yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ayakta tedavi edilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Vali Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, “Bugün oynanan Elazığspor ve Vanspor arasındaki müsabaka sorunsuz olarak tamamlanmış ve takımımız sahadan galibiyetle ayrılmıştır. Sahada olan sahada kalmalı ve sporun birleştirici ve kardeşliği pekiştirici ruhundan uzaklaşılmamalıydı. Ancak maalesef Vanspor kafilesinin ilimizden ayrılması sürecinde hiç istemediğimiz bir şekilde şehir dışında, yol güzergahında taşlanma hadisesi vuku bulmuştur. Olayın 3 faili yakalanmış olup adli mercilerimizce gerekli işlemler yapılacaktır. Saygıyla duyurulur” dedi.