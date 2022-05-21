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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde

Fenerbahçe, Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 5-0 yenerek ligi ikinci sırada tamamlayıp, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı hak kazandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 5-0 kazandı ve Şampiyonlar Ligi vizesi aldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Serdar Dursun, 57. dakikada Serdar Aziz, 75. dakikada İrfan Can Kahveci, 77 ve 89. dakikalarda Enner Valencia kaydetti. Ayrıca mücadelenin 23. dakikasında ev sahibi ekipten Barış Başdaş gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligi 73, Malatyaspor ise 20 puanda kapattı.

  • Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynanacak
  • Malatyaspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Önümüzdeki sezon Avrupa macerasına 2. ön eleme turundan itibaren başlayacak sarı-lacivertli takımın rakibi 14 Haziran’da yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak. Şampiyonlar Ligi’nde 19-20 Temmuz'da 2. ön eleme turu ilk maçı ve 26-27 Temmuz'da da rövanş maçı oynanacak.
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