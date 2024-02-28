"Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 yılının ikinci ayına ait enflasyon rakamları bir süre sonra kamuoyuna duyurulacak. Özellikle memur ve emekli maaşları gibi birçok alanda etkili olan Şubat enflasyon oranları, ekonomi takipçileri tarafından yakından izleniyor. Peki Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyon beklentisi...