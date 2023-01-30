Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta dün oynanan üç karşılaşmayla sona erdi. Haftanın kapanış müsabakalarında Medipol Başakşehir, Arabam.com Konyaspor'u 2-0, Fenerbahçe ise Kasımpaşa'yı 5-1 yendi. Lider Galatasaray, kazanma serisini Giresun'da da sürdürdü. Bitexen Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-0 mağlup ederek ligde üst üste 10. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş da Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü ve bu sezon ilk kez peş peşe 5. galibiyetini elde etti. Süper Lig’de 22. haftanın heyecanı yarın başlıyor.