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Süper Lig 22. hafta maç programı

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta, dün oynanan maçlarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı golcü oyuncusu Enner Valencia'nın 4 gol attığı maçta 5-1 mağlup etti. Yukatel Kayserispor, İstanbulspor'u deplasmanda 4-2 yendi. Medipol Başakşehir, sahasında Konyaspor'u 2 golle devirdi. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası, yarın oynanacak Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor ve Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak. Süper Lig 22. hafta maç saatleri haberimizin detayında.

09:56 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Süper Lig 22. hafta maçları

Süper Lig 22. hafta maçları

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta dün oynanan üç karşılaşmayla sona erdi. Haftanın kapanış müsabakalarında Medipol Başakşehir, Arabam.com Konyaspor'u 2-0, Fenerbahçe ise Kasımpaşa'yı 5-1 yendi. Lider Galatasaray, kazanma serisini Giresun'da da sürdürdü. Bitexen Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-0 mağlup ederek ligde üst üste 10. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş da Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü ve bu sezon ilk kez peş peşe 5. galibiyetini elde etti. Süper Lig’de 22. haftanın heyecanı yarın başlıyor.

Süper Lig 22. hafta maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarının programı şöyle:

31 Ocak Salı kimin maçı var?

  • 17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Kırbıyık Holding)
  • 20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

1 Şubat Çarşamba hangi maçlar var?

  • 17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)
  • 20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
  • 20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor (Nef)

2 Şubat Perşembe kimin maçı var?

  • 17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
  • 17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (RHG EnerTürk Enerji)
  • 20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

Süper Lig 21. hafta maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 3-0

Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-2

Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 2-1

MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: 0-2

Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-2

Bitexen Giresunspor-Galatasaray: 0-4

İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: 2-4

Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: 2-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 5-1



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#Süper Lig 22. hafta maçları
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22 minutes ago
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Süper Lig 22. hafta maç programı
ÖZET | Napoli-Roma: 2-1
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