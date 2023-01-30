|
Süper Lig 22. hafta maçları
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta dün oynanan üç karşılaşmayla sona erdi. Haftanın kapanış müsabakalarında Medipol Başakşehir, Arabam.com Konyaspor'u 2-0, Fenerbahçe ise Kasımpaşa'yı 5-1 yendi. Lider Galatasaray, kazanma serisini Giresun'da da sürdürdü. Bitexen Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-0 mağlup ederek ligde üst üste 10. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş da Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü ve bu sezon ilk kez peş peşe 5. galibiyetini elde etti. Süper Lig’de 22. haftanın heyecanı yarın başlıyor.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarının programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 3-0
Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-2
Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 2-1
MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: 0-2
Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-2
Bitexen Giresunspor-Galatasaray: 0-4
İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: 2-4
Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: 2-0
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 5-1