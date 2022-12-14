Özgün Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı yapıyor
ÖZGÜN HABERLER

Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı yapıyor!

Kamu kurumları personel alımlarına devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı da sözleşmeli personel alımı yapıyor. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci verdi. Kirişci, "Ailemize katılarak gücümüze güç katacak mesai arkadaşlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz." diyerek 1200 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman? Orman Bakanlığı hangi branşlarda alım yapıyor, şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel alımları

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Orman Genel Müdürlüğü, Köy İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri gibi önemli kurumlar barındırıyor. Bu kurumlara uzun zamandır personel alımı bekleniyordu. Beklenen alım için çok bir zaman kaldığı bugün belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi bugün bütçe görüşmeleri sırasında 1200 personel alımı yapacaklarını ve ilanın gelmesi için sürecin devam ettiğini aktardı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda 1200 sözleşmeli personel alımı yapacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımlarının hangi branşta olacağı ve başvuruların ne zaman başlayacağı ile alım şartlarının neler olacağına ilişkin detaylar ilerleyen günlerde bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor.

Kamu personel alımı iş ilanları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı çeşitli unvan ve kadrolara personel alacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre "iletişim uzman yardımcısı" unvanıyla 30 personel alınacak.

  • Başvurular 19 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin (GAZİÖDM) "https://gaziodm.gazi.edu.tr" internet adresi üzerindeki duyuruda yer alan adımlar takip edilerek "https://basvuru.gazi.edu.tr" üzerinden yapılacak. Yazılı sınav 5 Şubat Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alacak.

Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
ÖZGÜN
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
İyi arkadaş nasıl olmalı?

İyi arkadaş nasıl olmalı?

​Areda Türk halkına sordu: Çoğunluk aynı cevabı verdi.
İkinci finalist belli oluyor

İkinci finalist belli oluyor

​Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek.
Hablemitoğlu zanlısı iade ediliyor

Hablemitoğlu zanlısı iade ediliyor

​Bulgaristan suikastın faillerinden Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talebi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi zirvede önemli açıklamalarda bulundu.

Veliler dikkat

Veliler dikkat

​Özel okul ücretleri için emsal niteliğinde karar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.