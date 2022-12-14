Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı yapıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Orman Genel Müdürlüğü, Köy İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri gibi önemli kurumlar barındırıyor. Bu kurumlara uzun zamandır personel alımı bekleniyordu. Beklenen alım için çok bir zaman kaldığı bugün belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi bugün bütçe görüşmeleri sırasında 1200 personel alımı yapacaklarını ve ilanın gelmesi için sürecin devam ettiğini aktardı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda 1200 sözleşmeli personel alımı yapacağız" dedi.

Ailemize katılarak gücümüze güç katacak mesai arkadaşlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz.



Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/i38k9uek70 REKLAM December 14, 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımlarının hangi branşta olacağı ve başvuruların ne zaman başlayacağı ile alım şartlarının neler olacağına ilişkin detaylar ilerleyen günlerde bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor.

Kamu personel alımı iş ilanları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı çeşitli unvan ve kadrolara personel alacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre "iletişim uzman yardımcısı" unvanıyla 30 personel alınacak.

Başvurular 19 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin (GAZİÖDM) "https://gaziodm.gazi.edu.tr" internet adresi üzerindeki duyuruda yer alan adımlar takip edilerek "https://basvuru.gazi.edu.tr" üzerinden yapılacak. Yazılı sınav 5 Şubat Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alacak.