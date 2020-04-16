Bakanlık kalkınma kütüphanesini dijitale aktardı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tasarlanan “Kalkınma Kütüphanesi” web sitesi kullanıma açıldı.

Kalkınma Kütüphanesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı 26 kalkınma ajansının kuruluşundan günümüze plan, program, strateji, analiz raporları vb. niteliğinde hazırlamış olduğu dokümanlara, internet üzerinden tek bir platformdan kolayca ulaşılmasını sağlayan interaktif sitesi.

Sitede bir dokümanın detay sayfasına ulaşıldığında ilk etapta dokümanın özeti görüntüleniyor. Sitenin sol kısmında bulunan işlevsel butonlar ile dokümanlar Google Drive uygulamasına kaydedilebilmekte, doküman bilgisayara indirilebilmekte, seçilen doküman çevrimiçi olarak görüntülenebilmekte ya da doküman sıkıştırılıp daha düşük boyutta indirilebiliyor. Aynı sayfa üzerindeki seçeneklerden doküman sosyal medya platformundan kolayca paylaşılabilmekte ya da e-posta ile gönderilebiliyor.



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Yenilikçi yöntemlerle tasarlanıp, geliştirilen Kalkınma Kütüphanesi aynı zamanda intihal.net uygulaması ile entegre olarak çalışıyor. Böylece üretilmiş dokümanlara yönelik benzerlik oranı tespit edilebiliyor.

Tüm kalkınma ajansları ile birlikte TR83 Bölgesinde faaliyetlerine devam eden Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) da geniş doküman envanteri ile katkı verdiği ‘Kalkınma Kütüphanesi’ne “www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr” adresinden ulaşılabiliyor.