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Teknoloji Land Rover Discovery düz yolda giderken aksı kopunca takla attı Kazada Alişan ölümden döndü
OTOMOBİL

Land Rover Discovery düz yolda giderken aksı kopunca takla attı: Kazada Alişan ölümden döndü

Ünlü sanatçı Alişan, ailesiyle seyahat halindeyken 1 milyon TL'lik fiyatı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken Land Rover Discovery marka aracıyla kaza yaptı. Kaza sonucu araç hurdaya dönerken Alişan, "Arabanın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum" ifadelerini kullandı. Söz konusu kaza, arazi ve güvenlik kabiliyetleriyle iddialı Land Rover Discovery serisini tartışmaya açtı.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak

Dünyanın önde gelen SUV araç üreticilerinden Land Rover'in iddialı serisi Discovery, 1989 yılından bu yana tüm versiyonlarıyla adından sıkça söz ettirdi.

Land Rover Discovery I serisinin 1989 yılında üretilen modeli.

Son dönemde yapılan makyajlar ve kasa değişimleriyle eleştiri oklarının hedefine oturan Discovery serisi, şimdi de ünlü sanatçı Alişan'ın yaptığı kazayla gündemde.

AA
Sanatçı Alişan (solda).

Alişan ölümden döndü

İstanbul'dan İzmir'e seyahat eden Alişan yönetimindeki 34 BAB 35 plakalı Land Rover Discovery, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu kontrolden çıktı.

İHA
Airbag'lerin tümü patlayan araçta, Alişan ve eşinin yardımcıları yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Sol arka teker aksı koptu

Bariyerlere şiddetle çarpan araç, takla atarak yaklaşık 30 metre sürüklendi. 2019 model ve üstü olduğu tahmin edilen Discovery'nin kaza sonrası çekilen fotoğraflarında sol arka tekerleğin bağlı olduğu aksın yerinde olmadığı gözlemlendi.

Hurdaya dönen Land Rover Discovery böyle görüntülendi.

Birden yoldan çıktı aksı kopmuş nasıl olur

Alişan kaza sonrası yaptığı açıklamada, lüks Land Rover SUV'un düz yolda kontrolden çıktığını belirterek "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık" ifadelerini kullandı.

AA
Araçtan fırlayan aks, lastik ve jantın yanı sıra etrafa yağ saçıldığı dikkat çekti.

Aks nasıl kopar?

Land Rover'in iddialı serilerinden Discovery'nin aksının kopması, pek çok tartışmayı beraberinde getirdi. Dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip olan ve bu nedenle hem ön hem de arka akslara sahip aracın, üretim hatası ya da servis bakımından kaynaklanan ihmaller sonucu kazaya neden olduğu değerlendiriliyor.

Şarkıcı Alişan, eşi ve çocuğunun da olduğu araçla takla attı
HAYAT
Şarkıcı Alişan, eşi ve çocuğunun da olduğu araçla takla attı

İHA

Konuyla ilgili resmi ithalatçı Borusan OTO ve Land Rover Global'in nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu.

Land Rover Discovery fiyatı ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor

Düz yolda aksının kopması sonucu soru işaretlerine neden olan Land Rover Discovery, Türkiye'de 925.859 TL'den 1.157.800 TL fiyat aralığıyla satışa sunuluyor. 'Çok yönlü tasarım', 'akıllı teknoloji' ve 'sınıfında en iyi kapasite' sloganlarıyla pazarlanan Discovery, son kazasıyla güven kaybı yaşadı.

Aks ne işe yarar?

  • Land Rover Discovery'nin motorunun ürettiği gücü defransiyellerden dört tekerleğe dağıtan akslar, çelikten üretiliyor. Özellikle arazi araçlarında bu parçalar, olası anlık zorlamalara karşı önlem olarak farklı alaşımlarla güçlendiriliyor.
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