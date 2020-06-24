Land Rover Discovery düz yolda giderken aksı kopunca takla attı: Kazada Alişan ölümden döndü

Dünyanın önde gelen SUV araç üreticilerinden Land Rover'in iddialı serisi Discovery, 1989 yılından bu yana tüm versiyonlarıyla adından sıkça söz ettirdi.
Son dönemde yapılan makyajlar ve kasa değişimleriyle eleştiri oklarının hedefine oturan Discovery serisi, şimdi de ünlü sanatçı Alişan'ın yaptığı kazayla gündemde.
Alişan ölümden döndü
İstanbul'dan İzmir'e seyahat eden Alişan yönetimindeki 34 BAB 35 plakalı Land Rover Discovery, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu kontrolden çıktı.
Sol arka teker aksı koptu
Bariyerlere şiddetle çarpan araç, takla atarak yaklaşık 30 metre sürüklendi. 2019 model ve üstü olduğu tahmin edilen Discovery'nin kaza sonrası çekilen fotoğraflarında sol arka tekerleğin bağlı olduğu aksın yerinde olmadığı gözlemlendi.
Birden yoldan çıktı aksı kopmuş nasıl olur
Alişan kaza sonrası yaptığı açıklamada, lüks Land Rover SUV'un düz yolda kontrolden çıktığını belirterek "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık" ifadelerini kullandı.
Aks nasıl kopar?
Land Rover'in iddialı serilerinden Discovery'nin aksının kopması, pek çok tartışmayı beraberinde getirdi. Dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip olan ve bu nedenle hem ön hem de arka akslara sahip aracın, üretim hatası ya da servis bakımından kaynaklanan ihmaller sonucu kazaya neden olduğu değerlendiriliyor.
Konuyla ilgili resmi ithalatçı Borusan OTO ve Land Rover Global'in nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu.
Land Rover Discovery fiyatı ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor
Düz yolda aksının kopması sonucu soru işaretlerine neden olan Land Rover Discovery, Türkiye'de 925.859 TL'den 1.157.800 TL fiyat aralığıyla satışa sunuluyor. 'Çok yönlü tasarım', 'akıllı teknoloji' ve 'sınıfında en iyi kapasite' sloganlarıyla pazarlanan Discovery, son kazasıyla güven kaybı yaşadı.
Aks ne işe yarar?
- Land Rover Discovery'nin motorunun ürettiği gücü defransiyellerden dört tekerleğe dağıtan akslar, çelikten üretiliyor. Özellikle arazi araçlarında bu parçalar, olası anlık zorlamalara karşı önlem olarak farklı alaşımlarla güçlendiriliyor.