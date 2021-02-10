​Ürün değil Youtuber patlayabilir: Şirketin itibarı zedelenmesin

Ürün satışını artırmak için sosyal medya fenomenlerinin kapısını çalan şirketler, şimdilerde iki kez düşünüyor. Çünkü işbirliği yaptığınız youtuber patlamaya hazır bir bomba olabilir. Kolay reklam uğruna birçok firma, internet fenomenleriyle anlaşıyor. Bu kişiler de ciddi rakamlara gizli veya alenen ürünün reklamını yapıyor. Ancak, milyonlarca takipçisi bulunan bir femonen, marka için doğru kişi anlamına gelmiyor. Hatta yanlış kişiyle işbirliğinin faturası ağır olabiliyor.

DAHA FAZLA TAKİPÇİ İÇİN YAPMAYACAĞI ŞEY YOK

Daha fazla tıklanma ve takipçi için birçoğunun yapmayacağı şey yok denilse yeridir. Kimi zaman küfür dolu bir video, kimi zaman toplumsal kurallarla bağdaşmayan içerikler, yaşlılarla dalga geçenler, hayvanlara eziyet edenler, trafikte insan hayatını hiçe sayan ihlaller ve dahası. Kısacası, markanız için düşündüğünüz anlaşmaya vardığınız bir fenomen ertesi gün tüm imajınızı yerle bir edebilir. Öte yandan bu kişilerin astronomik kazançlar elde ettiği yönündeki haberler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergilendirme konusunda özel inceleme başlatmasına yol açtı.

VATANDAŞ UCUZ REKLAMI YEMİYOR

Örneğin bir firma, ürününü tanıtması için internet fenomenine yüzbinlerce lira ödeyebiliyor. Ancak bu vergilendirilmeyen kazanç, reklam veren şirket için de sorunlu bir durum oluşturuyor.

Youtuber’ın tanıtım içerikli paylaşımından artık eskisi gibi tüketiciler de etkilenmiyor. Çünkü marka ve internet ünlüsü arasındaki işbirliğinin amatörlüğü her şeyi ele veriyor. İletişim uzmanları da yanlış sosyal medya fenomeni seçimine karşı uyarıyor. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naim Çetintürk’e göre sırf popüler, komik, eğlenceli olduğu veya yüksek takipçi/tıklama sayısına eriştiği için bir fenomen ile ilerlemek hem marka algısına zarar verebilir hem de ödenen bütçe karşılığında beklenen getiriyi sağlamayabilir.

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Naim Çetintürk

GEÇMİŞ PAYLAŞIMLARI DİKKATLE İNCELENSİN

Her ‘youtuber’ın geçmiş paylaşımlarının dikkatle incelenmesi gerektiğini belirten Çetintürk, “Detaylı bir inceleme olası kazaları önleyebilir. Örneğin paylaşımlarında sürekli lüks ürünler kullandığı bilinen bir youtuber’ın, uygun fiyatlı bir ürünü ‘Ben hep bu ürünü kullanıyorum, çok memnunum’ şeklinde yansıtması, markaya zarar verebilir. İçerik hazırlanırken kullanıcıların işine yarayacak, yoğun reklam hissi oluşturmayan bir yapı gözetilmelidir” diyor.

YANLIŞ SEÇİM SATIŞI DÜŞÜRÜR

Markaların dijitalde ilerleyebilmesi için öncelikle, seçtikleri Youtube’ların kendileriyle ne kadar örtüştüğüne dikkat etmeleri gerektiğini belirten Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Reha Tartıcı, “Çünkü ‘youtuber’ın yaşam biçimi en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Kurumun kimliğiyle uyuşmayan tercih, hedef kitle tarafından yanlış algılanmasına, itibarının zedelenmesine ve hatta tanıttığı ürünlerde satış kaybına dahi yol açabilir” diyor.

Reha Tartıcı

Geleceğini başkasının eline bırakma