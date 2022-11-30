Özgün TOKİ 500 TL başvuru ücreti nasıl, nereden alınacak?
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TOKİ 500 TL başvuru ücreti nasıl, nereden alınacak?

TOKİ kura çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ İstanbul Tuzla Aydınlı kura çekilişi bugün gerçekleştirildi. Kura çekilişinde ismi çıkmayan vatandaşlar TOKİ başvuru ücretlerini nasıl geri alınacağını merak etmeye başladı. TOKİ başvuruları için Halkbank ve Ziraat Bankası yoluyla ödenen 500 TL iadesinin nasıl alınacağı merak kazandı. TOKİ başvuru ücreti iadesi nasıl ve nereden alınır? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ 500 TL başvuru ücreti ne zaman iade edilecek? Ziraat Bankası, Halkbank TOKİ kura para iadesi nasıl geri alınır?
TOKİ ücret iadesi

Yurt genelinde noter huzurunda ve canlı şekilde gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişinde ismi çıkmayan vatandaşlar TOKİ başvuru ücreti iadesi hakkında araştırmalar yapıyor. TOKİ ücret iadesi nasıl alınır? TOKİ 500 TL iade edilecek mi? Ne zaman iade edilecek? - 2022 TOKİ kura para iadesi nasıl geri alınır? sorularının cevabını araştırıyor. İşte TOKİ 500 TL para iadesi için yapılması gerekenler...

TOKİ 500 TL İADE EDİLECEK Mİ? NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL GERİ ALINIR?

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

HALKBANK TOKİ PARA İADESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ

21 Kasım: Erzincan

22 Kasım: Tunceli

23-24 Kasım: Elazığ

24-25 Kasım: Adıyaman

26-27-28 Kasım: Diyarbakır

28-29 Kasım: Malatya

1 Aralık: Bolu, Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

3 - 7 Aralık: Konya

4 - 5 Aralık: Zonguldak

6 Aralık: Bartın

7 Aralık: Karabük

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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