Toplu Sözleşme zammı için hükümet ve Memur-Sen zam oranında anlaşma sağlayamamış, konu Hakem Heyeti’ne devredilmişti. 11 kişilik kurul dün 3’üncü kez bir araya geldi. Kamu çalışanlarının toplu sözleşme görüşmelerinde son söz Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda. Bugün dördüncü kez toplanacak olan kurulun kararı merak ediliyor.

MEMUR ZAMMI İÇİN HAKEM HEYETİ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Memur zammı ve emekli zammı oranını belirlemek için mesai harcayan kurul bugün saat 14.00'te 4. kez toplanacak. Hakem Heyeti’nin son kararını ise 31 Ağustos Perşembe gününe kadar vermesi gerekiyor. Peki 7. Dönem Toplu Sözleşme zam oranları ne olacak? Konunun detaylarını Ekonomist Muhammet Bayram açıkladı.

TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ NELER?

Bilindiği üzere hükümet son teklifinde 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti.

Memurların toplamda yüzde 110’luk bir zam istediğini anımsatan Muhammet Bayram, “Ancak Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ilk 6 ayda yüzde 40-45’lik bir zam yapacağını söyledi. Bu da ‘yüzde 43’lere tekabul ediyor’ diye açıklamalar vardı. Memur-Sen’in ilk teklifinde hesaplama hatası var aslında. Hiç oran konuşmadan enflasyon farkına zam yapılacak denilseydi ve direkt sosyal haklar kısmına geçilseydi memur ve emeklinin çok daha faydasına olacaktı” dedi.

“DEVLET TALEBİ KARŞILAMIŞTI”

2024 ilk 3 ayı için yüzde 25+yüzde 10 refah payı ile 2.3 ayda istenen yüzde 10’luk artış ile yüzde 48’lik bir zam oranının talep edildiğini dile getiren Bayram, “Sayın Bakan zaten bunu söyledi. Talep yüzde 45 ama bizim vereceğimiz zaten yüzde 43. Oran açısından devlet, memur ve memur emeklisi zam oranı için talebi karşılamıştı” şeklinde değerlendirmede bulundu.

MEMUR MAAŞINA YÜZDE 150’LİK ARTIŞ

Memur-Sen yüzde 70 zam talep ediyor. Memur-Sen'in talepleri arasında sosyal destekler de var. “Hükümetin teklifi ilk altı ay için yüzde 15 sonra yüzde 10 buna enflasyon farkı da eklendiğinde yüzde 43 yapıyor zaten. İkinci altı ay için de yüzde 6 ve 5. 3600 ek gösterge masaya getirildi. Vergi düzenlemesi. Bu çok önemli, Ergün Atalay da dile getirdi. Yani herkesin vergi dilimi ücretler sabitlesin” ifadelerini kullanan Bayram, memurun alabileceği zamlı maaşları da tek tek hesapladı.

KARAR İÇİN SON GÜN 31 AĞUSTOS

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren maaş zammıyla ilgili gözler şimdi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun vereceği kararda olacak. Böylece 31 Ağustos'ta memur ve memur emeklisinin zam oranları belli olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Mevcut maaş: 22.017,00 TL

Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 31.510,73 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Mevcut maaş: 9.877,06 TL

Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 14.136,05 TL







