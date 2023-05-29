TPAO uzun zamandır beklenen personel alımı ilanını yayınladı. TPAO’dan yapılan açıklamada Merkez ve Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 450 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki TPAO 450 personel alımı başvuru şartları belli oldu mu, başvuruları nasıl ve nereden alınacak? İşte detaylar.

TPAO 450 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ŞARTLAR NELER?

TPAO personel alımı başvuruları başlamadı. Başvuru tarihlerinin https://www.tpao.gov.tr/ adresinden paylaşılması bekleniyor.

TPAO 450 personel alımı kapsamında 175 Lisans, 275 Önlisans olmak üzere 450 personel alımı yapılacak. İlanlar İŞKUR üzerinden Mayıs ayı sonu itibariyle yayınlanmaya başlayacak. Başvuru işlemleri İŞKUR İl/Şube müdürlükleri veya www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

TPAO PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TPAO tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Ortaklığımız, Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda arama ve üretim faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmektedir. Artan arama ve üretim faaliyetlerimiz ile petrol ve doğalgaz keşiflerimiz sonucu yeni çalışma arkadaşlarına ihtiyaç duymaktayız.

2023 yılı içerisinde, Ankara'da bulunan Merkez Teşkilatımız ile Taşra Teşkilatımız olan Batman, Adıyaman, Trakya ve Şırnak Bölge Müdürlüklerimize çeşitli alanlarda 175'i lisans, 275'i ön lisans mezunu olmak üzere toplamda 450 personel alımı yapılacaktır.

TPAO ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, alım işlemleri gerçekleştirilecektir.

2- İlanlarımız, Türkiye İş Kurumu üzerinden 2023 yılı Mayıs sonu itibariyle yayımlanmaya başlayacak ve başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecektir.

TPAO PERSONEL ALIMI YAPILACAK MESLEKLER HANGİLERİ?

13 Petrol-Gaz Üretim Operatörü,

1 Sistem İşletmeni,

2 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı,

9 Diğer Teknisyen Ve Teknikerler,

3 Büro Memuru (Genel)(Ambarcı (Otomotiv)),

1 Arşivci,

1 İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı,

2 İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri/Acil Yardım/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği/Paramedik,

1 Malzeme Planlama Elemanı,

1 Diğer Teknisyen Ve Teknikerler,

2 Harita Teknisyeni,

1 Büro Yönetimi Elemanı,

6 Büro Memuru (Genel),

2 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Teknikeri/İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği Teknikeri ,

1 Muhasebe Meslek Elemanı,

2 Lojistik Meslek Elemanı,







