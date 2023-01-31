|
Özgün

Trabzonspor-Antalyaspor Süper Lig 22. haftasında karşı karşıya geliyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 694 gündür yenilmiyor. Bordo-mavililer, iç sahada son 35 lig maçında 23 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi. Peki Trabzonspor’da sakatlıkları devam eden oyuncular kimler? Trabzonspor - Antalyaspor maç kadrosuna ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:18 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Trabzonspor-Antalyaspor maçı

Trabzonspor-Antalyaspor maçı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor’u misafir edecek. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 694 gündür yenilmiyor. Bordo-mavililer, iç sahada son 35 lig maçında 23 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne zaman saata kaçta?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Trabzonspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.

Trabzonspor Antalyaspor maçı muhtemel kadro

Trabzonspor-Antalyaspor muhtemel 11'i

Trabzonspor
  • Uğurcan Çakır
  • Bruno Peres
  • Marc Bartra
  • Vitor Hugo
  • Evren Eren Elmalı
  • Manolis Siopis
  • Djaniny Tavares
  • Yusuf Yazıcı
  • Enis Bardhi
  • Tasos Bakasetas
  • Maxi Gomez
Antalyaspor
  • Helton,
  • Erdal,
  • Bünyamin,
  • Fernando,
  • Güray,
  • Larsson,
  • Ömer,
  • Nakajima,
  • Doğukan,
  • Sinan,
  • Veysel

Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor.

Trabzonspor'da sakatlığı devam edenler

Trabzonspor'da
Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik
ve
Bruno Peres
'in sakatlıkları bulunuyor. Karadeniz ekibinde
Marc Bartra
ve kaptan
Uğurcan Çakır
, kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
  • Trabzonspor, ligde oynadığı 20 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor, topladığı 35 puanla 6. sırada bulunuyor.
  • Antalyaspor ise ligde oynadığı 19 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ümraniyespor'u 3-2 ile geçen Antalyaspor, topladığı 21 puanla 13. sırada bulunuyor.


#Trabzonspor
#Antalyaspor
#süper lig
1 saat önce
default-profile-img
Trabzonspor-Antalyaspor Süper Lig 22. haftasında karşı karşıya geliyor
Mehmetçik hedefleri lazer güdümlü 'CİRİT' füzesi ile vurdu
"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı bal gibi de buz gibi de anayasaya da uygundur"
Savunmada Türkiye'ye yönelik ambargoları boşa çıkaran 11 yerli ürün
İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu
İYİ Partili Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu: Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.