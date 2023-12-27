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VGM burs miktarı Ocak ayı ile birlikte artacak! VGM zamlı burs ödemeleri ne zaman yatacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs miktarının 2 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. VGM zamlı burs miktarı Ocak ayı ile birlikte geçerli olacak. Peki, 2024 VGM zamlı bursları ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte VGM 2000 tl burs ödeme tarihi...

10:07 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
VGM bursu
VGM bursu

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs miktarının 2 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. VGM bursu alan öğrenciler yeni zamlı VGM bursu ödemesinin hangi tarihte yatacağını merak ediyor.

VGM 2024 BURSU NE KADAR OLDU?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs miktarını artırdı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs miktarının 1250 liradan 2 bin liraya yükseltildiği bildirildi.

Yeni dönem burs miktarının ocak ayından itibaren geçerli olacağı belirtildi.


VGM 2024 ZAMLI BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılıyor. Yeni dönem burs miktarının ocak ayından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

KİMLER VGM BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilecek.

Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan, ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan kardeşi olan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler bu bursları almaya hak kazanamayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamayacak.




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