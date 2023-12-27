Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs miktarının 2 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. VGM bursu alan öğrenciler yeni zamlı VGM bursu ödemesinin hangi tarihte yatacağını merak ediyor.

VGM 2024 BURSU NE KADAR OLDU?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs miktarını artırdı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs miktarının 1250 liradan 2 bin liraya yükseltildiği bildirildi.

Yeni dönem burs miktarının ocak ayından itibaren geçerli olacağı belirtildi.





2024 yılı yükseköğrenim bursu miktarında artış yapıldı. Genel Müdürlüğümüz tarafından yükseköğrenim öğrencilerimize verilen burs miktarı 1.250 TL’den 2.000 TL’ye çıkarıldı. Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni dönem burs miktarı, tüm öğrencilerimize hayırlı olsun.… pic.twitter.com/PdjPVDZJKY — VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@VakiflarGM) December 14, 2023

VGM 2024 ZAMLI BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılıyor. Yeni dönem burs miktarının ocak ayından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

KİMLER VGM BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilecek.

Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan, ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan kardeşi olan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler bu bursları almaya hak kazanamayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamayacak.











