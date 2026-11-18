10.02.2018'de Zeytin Dalı Harekâtı’nda Suriye’de teröristlerle girdiği çatışmada şehadete eren P. UZM. ÇVŞ. Ali Akdoğan'ın aziz hatırasını yâd ediyoruz. Prodüktör: Ender Çınar Kamera: Rüstem Kara
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10.02.2018'de Zeytin Dalı Harekâtı’nda Suriye’de teröristlerle girdiği çatışmada şehadete eren P. UZM. ÇVŞ. Ali Akdoğan'ın aziz hatırasını yâd ediyoruz. Prodüktör: Ender Çınar Kamera: Rüstem Kara
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