2024 Sinop Belediye Başkanlığı seçimi, Türkiye genelindeki yerel seçimlerin bir parçası olarak 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Bu seçimler, 39.698 seçmenin bulunduğu Sinop da dahil olmak üzere Türkiye'nin 81 ilindeki belediye başkanlıkları, belediye meclisi üyelikleri ve mahalle muhtarlıkları için yapıldı. Sinop

na göre Rize için yarış, AK Parti adayı Yakup Üçüncüoğlu ile CHP adayı Metin Gürbüz arasında geçmesi bekleniyor. Peki Yakup Üçüncüoğlu mu, Metin Gürbüz mü kazandı oy oranı oy sayısı kaç? Kim önde? İşte canlı oy oranları: 2024 Sinop seçim sonuçları.