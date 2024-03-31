Yakup Üçüncüoğlu mu Metin Gürbüz mü kazandı?
31 Mart Sinop yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Yakup Üçüncüoğlu ve Metin Gürbüz’ün Sinop’ta aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Yakup Üçüncüoğlu ve Metin Gürbüz 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.
Yakup Üçüncüoğlu - Metin Gürbüz yüzde kaç oy aldı?
Yerel seçimlerde Sinop Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Yakup Üçüncüoğlu ve CHP adayı Metin Gürbüz oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.
Yakup Üçüncüoğlu kimdir?
Yakup Üçüncüoğlu, 1967 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Sinop'ta tamamlayan Üçüncüoğlu, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar esnaflık yapan ve kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarında görevlerde bulunan Üçüncüoğlu, Refah Partisi ve Fazilet Partisinde il ve ilçe yönetim kurulu üyeliği yaptı. AK Parti Sinop İl Başkanlığı ve İl Genel Meclisi Başkanlığı görevlerinde bulunan Üçüncüoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Metin Gürbüz kimdir?
Metin Gürbüz, 1967 yılında Sinop'ta doğdu, İlk, orta ve lise eğitimini Sinop'ta tamamlayan Gürbüz, İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulundan mezun oldu. Devlet Su İşlerinde 32 yıl kamu hizmetinin ardından belediye başkan aday adaylığı için görevinden istifa eden Gürbüz, Sinop'ta faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinde de yöneticilik yaptı. Gürbüz, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Sinop Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024
- Saadet Partisi Barbaros Baltacı - (Sinop)
- Türkiye Komünist Partisi Emine Arzu Kayhan - (Sinop)
- Türkiye Komünist Hareketi Erimcan Yılmaz - (Sinop)
- Bağımsız Adaylar Fatih Şanlan - (Sinop)
- Millet Partisi Mehmet Karagöz - (Sinop)
- Yeniden Refah Partisi Mete Çağdaş - (Sinop)
- Cumhuriyet Halk Partisi Metin Gürbüz - (Sinop)
- Demokrasi ve Atılım Partisi Metin Kandemir - (Sinop)
- Hak ve Özgürlükler Partisi Mustafa Korucu - (Sinop)
- Hür Dava Partisi Nail Yalçın - (Sinop)
- Demokrat Parti Orhan Sarı - (Sinop)
- Bağımsız Adaylar Oya Asak - (Sinop)
- Vatan Partisi Sebahattin Canik - (Sinop)
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Sedef Karakurt - (Sinop)
- Bağımsız Türkiye Partisi Şenol Şensoy - (Sinop)
- İYİ Parti Serpil Ünlütürk - (Sinop)
- Zafer Partisi Sinan Korkut - (Sinop)
- Adalet ve Kalkınma Partisi Yakup Üçüncüoğlu - (Sinop)
- Demokratik Sol Parti Yaşar Türkeş - (Sinop)
Seçimlere kaç siyasi parti katıldı?
Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle: AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.
Oylar tek oy pusulasına mı konulacak?
Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.
Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmen, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde de "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.
Oy verme saatleri kaç?
YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.