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Yalova Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023

Yalova bayram namazı saat kaçta? sorusu Diyanet tarafından yanıt buldu. Diyanet’in tüm illerde olduğu gibi Yalova için de yayımladığı Yalova Kurban Bayram namazı saati, vatandaşların gündemine geldi. Diyanet bilgisine göre 28 Haziran Çarşamba günü kılınacak olan Yalova bayram namazı saati 06.09'da olacak. Peki, Yalova'da bayram namazı vakti ne zaman? İşte, Yalova Kurban Bayramı namazı saati.

11:33 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Yalova bayram namazı

Yalova bayram namazı

Yalova bayram namazı vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı takviminde tüm illerin bayram namazı kılınış saati açıklandı. İşte Yalova kurban bayramı namazı saati.

Yalova bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023

Yalova'da bayram namazı 28 Haziran Çarşamba günü kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, Yalova'da bayram namazı 06.09'da kılınacak.

Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).



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Düzce Bayram Namazı Saati 2023 - Düzce Kurban Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınıyor?