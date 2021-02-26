Yaş boy kilo üzerinden ideal kilo hesaplama (12, 13, 14, 15 Yaş)

İdeal kilo, kişilerin boy ve cinsiyetine göre farklılık gösterir. İdeal kilo aslında normal kabul edilen bir değer aralığıdır. Normal kilo değer aralığı yetişkinlerde vücut kitle endeksinin 18, 5 ile 25 aralığındaki tüm ağırlıkları kapsar. İdeal kilo hesaplamasında en yaygın hesaplama şekli Divine tarafından geliştirilen bir formül ile yapılmasıdır. Bu formülün kadın ve erkeğe göre hesaplaması şu şekildedir:

Kadınlarda ideal kilo hesaplaması= 45,5 + (2,3 / 2,54) x (boy(cm) - 152,4)

Erkeklerde ideal kilo hesaplaması= 50 + (2,3 / 2,54) x (boy(cm) - 152,4)

Yetişkinler ve çocukların ideal kilo hesaplamaları aynı olsa da normal değer aralıkları farklıdır. Çocuk gelişiminin kontrolünde en yaygın bilinen yollardan birisi boy ve kilo ölçümleridir. Çocuklardaki ideal kilo ölçümü kültürel farklılıklara göre değişkenlik gösterebilir.

Çocuklarda Vücut Kitle Ölçümü

Çocuklarda vücut kitle ölçümü hesaplamaları çocukların sağlıklı olup olmadığını göstermez. Çocuk vücudundaki kas, yağ oranları vücut kitle ölçümü ile ölçülemez. Vücut kitle ölçümü sadece çocukların ideal kilo hesaplamasının yapılmasını sağlar. Çocuklarda vücut kitle ölçümü için bir örnek verilirse, bir çocuk 101 cm boya ve 35 kg kiloya sahip ise vücut kitle ölçümü şöyledir:

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101x101= 10201

35/10201=0,003 BMI

12 Yaşındaki Erkek Çocuklarının İdeal Kilosu

12 yaşındaki erkek çocukların ideal boyu ortalama 150,6 cm iken ideal kilosu 44,3 kilogramdır.

12 Yaşındaki Kız Çocuklarının İdeal Kilosu

12 yaşa sahip olan kız çocukları için ortalama ideal boy 153,1 cm’dir. Bu yaşa sahip kız çocuklarının ortalama ideal kilosu ise 45,1 kilogramdır.

13 Yaşındaki Erkek Çocuklarının İdeal Kilosu

Erkek çocuklarının 13 yaşında olanlarının ortalama ideal boy uzunluğu 157,7 cm iken ortalama ideal kiloları 49,8 kilogramdır.

13 Yaşındaki Kız Çocuklarının İdeal Kilosu

13 yaşında olan kız çocuklarının sahip olması gereken ortalama ideal boy uzunluğu 157,8 cm’dir. Bu yaşa sahip olan kız çocuklarının ortalama ideal kiloları ise 50 kilogramdır.

14 Yaşındaki Erkek Çocuklarının İdeal Kilosu

Erkek çocukları 14 yaşına geldiği zaman ergenlik belirtileri başlar. Bu sebeple bu yaştan itibaren ideal boy uzunlukları ve ideal kiloları kız çocuklarından daha fazla artış gösterir. 14 yaşında olan bir erkek çocuğunun ortalama ideal boy uzunluğu 164,9 cm’dir. Bu yaşa sahip olan erkek çocuğunun ortalama ideal kilosu ise 56,2 kilogramdır.

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14 Yaşındaki Kız Çocuklarının İdeal Kilosu

14 yaşındaki kız çocuklarında yavaş yavaş ergenlik belirtileri görülmeye başlar. Ergenlik döneminde kız çocukları erkek çocuklarına göre daha az uzar ve daha az kilo alımı yaşar. 14 yaşındaki bir kız çocuğunun ortalama ideal boy uzunluğu 160,4 cm’dir. Bu yaştaki kız çocuğunun ortalama ideal kilosu ise 53,3 kilogramdır.

15 Yaşındaki Erkek Çocuklarının İdeal Kilosu

15 yaşındaki erkek çocukları artık ergenlik dönemine girmiş olurlar. Bu sebeple kişiler gelişimleri hızlı olur. Erkek çocuklarının kişisel gelişimleri kız çocuklarına göre daha hızlı olur. 15 yaşındaki erkek çocuklarının ideal boy uzunluğu 170,3 cm’dir. Bu yaştaki erkek çocuklarının ortalama ideal kilosu ise 62,1 kilogramdır.

15 Yaşındaki Kız Çocuklarının İdeal Kilosu

15 yaşındaki bir kız çocuğu artık ergenlik dönemindedir. Ergenlik döneminde erkek çocukları, kız çocuklarına göre daha hızlı gelişim gösterirler. 15 yaşındaki bir kız çocuğunun ortalama ideal boy uzunluğu 161,7 cm’dir. Yine 15 yaşında olan bir kız çocuğunun ortalama ideal kilosu 55,3 kilogramdır.