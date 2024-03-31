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Yeşilhisar Seçim Sonuçları 2024 - Kayseri Yeşilhisar Belediye Başkanı Kim Oldu? 31 Mart Yeşilhisar Oy Oranları Sonuçları

Yeşilhisar yerel seçim sonuçları 2024 son dakika verileri ile gündemdeki yerini koruyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak Türkiye yerel seçimlerinde vatandaşlar Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçesi için oy kullanacak. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde il ve ilçe belediye başkan adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtar adayları belirlenecek. Oy verme işlemi sona erdiğinde YSK Türkiye, Kayseri Yeşilhisar ilçesindeki oy sonuçlarını açıklayacak.

16:33 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 16:49 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Yeşilhisar Seçim Sonuçları 2024
Yeşilhisar Seçim Sonuçları 2024

Yeşilhisar Seçim Sonuçları Yenişafak'ta! Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. Aynı zamanda illerin ve ilçelerin geçmişe ait seçim sonuçları da yine Seçim 2024 sayfasında olacak. Yeşilhisar seçim sonucu anlık olarak yenisafak.com’da olacak. İşte Yeşilhisar 2024 seçim sonuçları canlı takip linki ve anlık sonuçlar ile ilgili detaylar…

Yeşilhisar Seçim Sonuçları 2024

Yeşilhisar ilçesi dâhil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve Yeşilhisar seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Yeşilhisar 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Milli Yol Partisi Bayram Özkan - (Kayseri / Yeşilhisar)

Zafer Partisi Bekir Elkatmış - (Kayseri / Yeşilhisar)

Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Onaç - (Kayseri / Yeşilhisar)

Adalet ve Kalkınma Partisi Halit Taşyapan - (Kayseri / Yeşilhisar)

Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Gülmüş - (Kayseri / Yeşilhisar)

Hür Dava Partisi Mustafa Demiralp - (Kayseri / Yeşilhisar)

2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

AK PARTİ - Halit Taşyapan %56,2

İYİ Parti - Metin İnce %42,2

SAADET - Yavuz Mercan %0,71

BĞMSZ - Sinan Çatal %0,40

BTP - Hacı Bekir Topçu %0,38

Yeşilhisar Hakkında

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde konumlanır ve Kayseri iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık ve engebeli araziye sahip olup, Kızılırmak Nehri'nin kenarında yer alır. Yeşilhisar, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Selçuklular gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede antik yerleşim alanları, kaleler ve tarihi yapılar bulunmaktadır. Günümüzde, Yeşilhisar ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanırken, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla turizm potansiyeline sahiptir






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Yeniden Refah Partisi ŞİLE Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları Yeniden Refah Partisi ŞİLE Canlı Oy Oranları