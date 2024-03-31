Seçim sonuçları 2024 ile Ardahan’ı 5 yıl yönetecek belediye başkanı netleşiyor. AK Parti adayı Yunus Baydar ile CHP adayı Faruk Demir Ardahan belediyesi için yarışıyor. Ardahan seçim sonuçları 2024, Yunus Baydar, Faruk Demir oy sayısı, oy oranı, hangi aday önde? sorusu seçmenler tarafından merak konusu. Peki Ardahan’da kim kazandı Yunus Baydar mı, Faruk Demir mi kazandı, aldıkları oy oranı oy sayısı kaç? Kim önde? İşte 2024 Ardahan seçim sonuçları canlı oy oranları.

Yunus Baydar mı Faruk Demir mi kazandı?

31 Mart Ardahan yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Yunus Baydar ve Faruk Demir’in Ardahan’da aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Yunus Baydar ve Faruk Demir 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.

Yunus Baydar - Faruk Demir yüzde kaç oy aldı?

Yerel seçimlerde Ardahan Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Yunus Baydar ve CHP adayı Faruk Demir oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.

Yunus Baydar kimdir?

1976 yılında Ardahan'ın Yalnızçam köyünde doğan Yunus Baydar, ilk, orta ve lise eğitimini kentte tamamladı. Baydar, lisans eğitimini ise Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yaptı.

Farklı dönemlerde AK Parti Ardahan İl Başkanlığı görevinde bulundu. Kentte veterinerlik yapan Baydar, Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığını yürütmektedir. Baydar, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Faruk Demir kimdir?

Ardahan'ın Hanak ilçesinde 1963 tarihinde doğan Faruk Demir, ilk ve orta öğrenimini ilçede tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olan Demir, 1999 yılında DSP'den Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

31 Mart 2019'dan bu yana Ardahan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Demir, evli ve bir çocuk babasıdır.

Ardahan Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024

Hak ve Özgürlükler Partisi Ahmet Cemil Arcan - (Ardahan) Demokratik Sol Parti Azize Yildırım - (Ardahan) Büyük Birlik Partisi Eren Çoban - (Ardahan) Yeniden Refah Partisi Erhan Çoban - (Ardahan) Cumhuriyet Halk Partisi Faruk Demir - (Ardahan) Demokrasi ve Atılım Partisi Halil Kaçar - (Ardahan) Demokrat Parti İhsan Polat - (Ardahan) Bağımsız Adaylar Levent Pehlivan - (Ardahan) Hür Dava Partisi Muğdat Turan - (Ardahan) İYİ Parti Oktay Dursun - (Ardahan) Bağımsız Türkiye Partisi Ozan Kaya - (Ardahan) Türkiye Komünist Hareketi Özcan Çataltepe - (Ardahan) Vatan Partisi Rabianur Ağar - (Ardahan) Millet Partisi Uğur Nazik - (Ardahan) Adalet ve Kalkınma Partisi Yunus Baydar - (Ardahan) Saadet Partisi Zafer Alpaslan - (Ardahan)

Seçimlere kaç siyasi parti katıldı?

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle: AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.

Ardahan hakkında genel bilgiler

Ardahan, Türkiye'nin en kuzeydoğusunda, Gürcistan sınırına yakın bir konumda yer alan bir şehirdir. Türkiye'nin en yüksek rakımlı şehirlerinden biri olan Ardahan, soğuk kışları ve serin yazları ile bilinir. Coğrafi konumu ve iklimi nedeniyle, Ardahan genellikle karlı ve soğuk kış ayları yaşar, bu da bölgeyi kış sporları için uygun bir yer haline getirir. Ardahan'ın zengin tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel mirası, bölgeyi ziyaret etmek için birçok neden sunar. İşte Ardahan hakkında bazı önemli bilgiler:

Coğrafya ve İklim

Ardahan, yüksek platolar ve dağlık alanlarla çevrilidir. Çıldır Gölü ve Kura Nehri gibi önemli su kaynaklarına ev sahipliği yapar. Şehrin iklimi, sert kışlar ve serin geçen yazlar ile karakterizedir, bu da bölgeyi Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri yapar.

Ekonomi

Ardahan'ın ekonomisi, başlıca hayvancılık ve tarıma dayalıdır. Sert iklim koşulları nedeniyle tarım sınırlıdır, ancak hayvancılık özellikle koyun ve sığır yetiştiriciliği için elverişli koşullara sahiptir. Ayrıca, son yıllarda kış turizmi ve ekoturizm, bölgenin ekonomisine katkı sağlamaya başlamıştır.

Tarih ve Kültür

Ardahan, tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Urartular, Persler, Roma ve Bizans İmparatorlukları, ardından Selçuklular ve Osmanlılar bölgede hakimiyet kurmuştur. Ardahan Kalesi, bölgenin tarihi yapılarından biridir ve şehrin geçmişine ışık tutar.

Turizm

Ardahan, doğal güzellikleri ve tarihi yerleri ile önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Çıldır Gölü, kış aylarında donmasıyla bilinir ve bu dönemde ata binme, kızak gibi aktivitelerle ziyaretçilere farklı bir deneyim sunar. Ayrıca, Yalnızçam Kayak Merkezi, kış sporları için elverişli olanaklar sağlar. Ardahan aynı zamanda göçmen kuşların uğrak noktasıdır ve özellikle kuş gözlemcileri için ilgi çekici bir yerdir.

Yemek Kültürü

Ardahan mutfağı, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin yemek kültürlerinin bir karışımını yansıtır. Bölgede yetişen organik ürünlerle hazırlanan yemekler, süt ürünleri ve et ağırlıklıdır. Ardahan balı, peyniri ve tereyağı, yöresel lezzetler arasında öne çıkar.