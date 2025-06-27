115. dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? Özel Güvenlik ve Temel Eğitim sınav sonuç tarihi

Özel Güvenlik Görevlisi olma yolunda ilerleyen adaylar için kritik günler başladı. 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı Haziran ayının sonuna doğru yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen süreçte sınav yeri bilgileri 31 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında erişime açılmıştı. Adaylar şimdi sınav tarihi ve sonuç açıklanma tarihini bekliyor.