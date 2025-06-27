115. dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? Özel Güvenlik ve Temel Eğitim sınav sonuç tarihi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütülen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav süreci kapsamında, 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınavı Haziran ayının sonunda gerçekleştirilecek. 16 Mayıs’ta başlayan süreçte adaylar sınav yerlerini 31 Mayıs – 14 Haziran arasında görüntüledi. Sınav tarihi ve sonuç açıklama günü ise takvimdeki yerini aldı.
Özel Güvenlik Görevlisi olma yolunda ilerleyen adaylar için kritik günler başladı. 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı Haziran ayının sonuna doğru yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen süreçte sınav yeri bilgileri 31 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında erişime açılmıştı. Adaylar şimdi sınav tarihi ve sonuç açıklanma tarihini bekliyor.
115. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Emniyet Genel Müdürlüğü 115. dönem ÖGG sınavı 29 Haziran Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak.
Ardından uygulamalı atış sınavı da 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenerek atış puanları ÖGNET sistemine işlenecek.
Sınava dair sorular ve cevaplar ise 1 Temmuz'da yayımlanacak.
Bir sonraki yani 116. dönem ÖGG sınavı da 24 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek.
ÖGG SONUÇ TARİHİ
Özel Güvenlik Görevlisi sınavının sonuçları 18 Temmuz tarihinde ÖGNET üzerinden duyurulacak.
Sonuçlara itirazlar 21-23 Temmuz tarihinde alınacak. İtiraz işlemlerinde adaylar Halk Bank şubelerine 350 TL itiraz ücreti yatırmalılar