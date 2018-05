18 Mayıs İstanbul iftar vakti! İftara ne kadar kaldı?

İstanbul iftar vakti ve saatlerini gün gün Yeni Şafak imsakiye sayfasından takip edebilirsiniz. İftarın saat kaçta açılacağı, namaz vakitlerini ve imsak saatlerini 2018 İstanbul imsakiyesinden detaylı olarak öğrenebilirsiniz. Öte yandan iftara ne kadar kaldı diye merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz.

İstanbul imsakiyesine nasıl ulaşabilirim?

2018 İstanbul imsakiyesine Yeni Şafak tarafından özel olarak hazırlanmış olan Ramazan sayfasından ulaşabilirsiniz.

2018 İstanbul imsakiyesi için tıklayınız

İftara ne kadar kaldı?

Yukarıdaki bağlantı üzerinden de iftara ne kadar kaldığını rahatlıkla görebileceksiniz.

18 Mayıs'ta İstanbul'da iftar saat kaçta?

18 Mayıs Perşembe akşamı İstanbul'da iftar saat 20.24'te açılacak.

19 Mayıs'ta İstanbul'da imsak ve iftar saat kaçta?

19 Mayıs tarihinde İstanbul'da imsak saati 03.47. Aynı zamanda iftar ise 20.25'de açılacak.

2018 Dini Günler ne zaman?

Aynı zamanda sizler için hazırlamış olduğumuz sayfadan Dini Günler takvimini de inceleyebilirsiniz.

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

01:03 dk 16 Mayıs 2018 Yeni Şafak Bosna Hersek'te Ramazan heyecanı başladı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Ramazan'ın başlangıcı tüm heyecanıyla kutlanmaya başlandı. Sebil Meydanı'nda toplanan aileler kutlama etkinlikleri için topçu tepesine doğru yürüyüşe geçti. Her yıl düzenlenen etkinlikte Ramazan'ın başlamasıyla atılan top atışı, ramazanın sonuna kadar devam edecek.