2 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli anlık veriler

2 Haziran 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren yurdun birçok farklı noktasında düşük ve orta şiddetli depremler meydana geldi. Bingöl, Malatya, Hatay ve çevresinde art arda hissedilen sarsıntılar, “Deprem mi oldu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem verileriyle 2 Haziran 2025 tarihli güncel depremler listesi…
Yaşadıkları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar " 2 Haziran Pazartesi deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Ege'de deprem mi oldu?" sorularıın cevabını arıyor.
2 HAZİRAN 2025’TE TÜRKİYE’DE HANGİ BÖLGELERDE DEPREM OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son dakika deprem verilerine göre, günün ilk saatlerinden itibaren özellikle Bingöl-Kiğı, Malatya-Akçadağ, Hatay-Kırıkhan, Muş-Bulanık, Kütahya-Emet, Ankara-Şereflikoçhisar ve Balıkesir-Manyas çevresinde düşük şiddetli ama sık aralıklarla depremler kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN DEPREMLERDEN BAZILARI
- Saat 03:14 – Bingöl/Darköprü-Kiğı, 3.4 büyüklüğünde
- Saat 03:59 – Şırnak/Silopi-Ovaköy, 2.8 büyüklüğünde
- Saat 00:38 – Bingöl/Darköprü-Kiğı, 2.9 büyüklüğünde
- Saat 00:31 – Hatay/Kırıkhan-Alibeyçalı, 2.9 büyüklüğünde
Ayrıca gün içinde çok sayıda 1.5 ile 2.8 büyüklüğü arasında değişen sarsıntılar da meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncellediği son depremler listesiyle “Az önce deprem mi oldu?” sorusu yanıt buluyor. Türkiye genelinde meydana gelen depremler anlık olarak paylaşılmakta olup, sarsıntının büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve koordinat bilgileri vatandaşlara sunuluyor. Gelişmeleri takip etmek ve son dakika deprem bilgilerine ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.