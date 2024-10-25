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29 Ekim açık olan yerler? Eczane, postane, bankalar, noter açık mı?

29 Ekim açık olan yerler? Eczane, postane, bankalar, noter açık mı?

14:5125/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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29 Ekim
29 Ekim

29 Ekim'de eczane, postane, bankalar, noterde işlem yapmak isteyen kişiler bu kurumların çalışma durumlarını araştırmayı sürdürüyor. Peki, 29 Ekim'de eczane, postane, bankalar, noterler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim'de eczane, postane, bankalar, noterler çalışıyor mu? İşte ayrıntılı bilgiler...

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkenin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 2024 resmi tatil günleri içinde yer alan Cumhuriyet Bayramı, bu sene Salı gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesinden dolayı kamu kurum ve kuruluşların açık olup olmayacağı merak şimdiden merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczane, postane, bankalar, noterler açık mı? 29 Ekim'de eczane, postane, bankalar, noterler çalışıyor mu?

29 Ekim hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Perşembe gününe denk gelmektedir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okullar, bankalar, hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler, noterler açık mı, kapalı mı?

29 Ekim’de, kamu kuruluşları, devlet daireleri ve bankalar resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. 29 Ekim tarihinde nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil servisleri hizmet verecek.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Nöbetçi eczane sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. İllere ve ilçeye göre nöbetçi eczane sorgulama yapmak isteyenler Sağlık Bakanlığı ile e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilir.



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