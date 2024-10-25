29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okullar, bankalar, hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler, noterler açık mı, kapalı mı?

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkenin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 2024 resmi tatil günleri içinde yer alan Cumhuriyet Bayramı, bu sene Salı gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesinden dolayı kamu kurum ve kuruluşların açık olup olmayacağı merak şimdiden merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczane, postane, bankalar, noterler açık mı? 29 Ekim'de eczane, postane, bankalar, noterler çalışıyor mu?