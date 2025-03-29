2025 Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, il il bayram namazı saatleri farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Oturdukları şehirlerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan il il bayram namazı vakitlerini araştırıyor.

ADANA BAYRAM NAMAZI KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 Ramazan Bayramı namaz saatlerine göre Adana bayram namazı saati 06:57 olarak belirlendi. Bu saat itibariyle Adanalılar bayram namazını kılmak üzere camilere gidebilecek. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu ibadet, bayram gününün manevi atmosferine anlam katıyor.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazları, müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı farz değil vaciptir. İki rekat olarak cemaatle kılınır.

- Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur.

- Sonra "Sübhaneke" okunur.

- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce "Fatiha", sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

- Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.

- İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

- Sonra da secdeler yapılarak oturulur.

- Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.







