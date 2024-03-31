Adıyaman seçim sonuçları merak ediliyor. Adıyaman’da seçim yarışında resmi olmayan sonuçlara göre kimin kazandığı YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte netleşiyor. 2024 Adıyaman seçim sonuçları ile yarış kentte en büyük favori olarak gösterilen AK Parti Adıyaman adayı Ziya Polat ile CHP adayı Abdurrahman Tutdere arasında geçiyor. Adıyaman ilçe ilçe seçim sonuçları nda son dakika haberleri, canlı seçim sonuçları Yenişafak’ta takip ediliyor. 31 Mart 2024 Adıyaman seçim sonuçlarında son durum...

Ziya Polat mı Abdurrahman Tutdere mi kazandı?

31 Mart Adıyaman yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Ziya Polat ve Abdurrahman Tutdere’nin Adıyaman’da aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı Adıyaman belediyesi seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Ziya Polat ve Abdurrahman Tutdere 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.

Ziya Polat - Abdurrahman Tutdere yüzde kaç oy aldı?

Yerel seçimlerde Adıyaman Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Ziya Polat ve CHP’nin adayı Abdurrahman Tutdere aldıkları oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.

Ziya Polat kimdir?

1976 yılında Adıyaman’da doğdu. Öğrenim hayatına Adıyaman’da başlayan Ziya Polat, ilk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Kamu görevine sınıf öğretmeni olarak başlayan Ziya Polat daha sonra Orman İşletme Şefliği, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde Ağaçlandırma Şefliği, ORKÖY Şefliği ile Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Ardından Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü’nde Bölge Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Ziya Polat, 2013 yılında Elazığ Orman Bölge Müdürü olarak atandı. Elazığ Orman Bölge Müdürü olarak çalışırken dış kaynaklı olan ve Elazığ, Muş, Bingöl illerinde yürütülen Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin Taşra Uygulama Birimi Sorumlusu ve Uygulayıcısı olarak görevini tamamladı.

Başarıyla geçen Elazığ görevinin ardından 2019 yılında Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’ne getirilen Ziya Polat, çevreye, doğaya ve insanlığa olan sorumluluklarından asla geri durmamış, tüm enerjisini bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ifasına teksif etmiştir.

14 Mayıs 2023’te yapılan Milletvekili seçimlerinde Adıyaman’dan 5. Sıra Adayı gösterilen Ziya Polat, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adıyaman Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.

Abdurrahman Tutdere kimdir?

Abdurrahman Tutdere, 1976 yılında Adıyaman merkeze bağlı Bağlıca köyünde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Adıyaman'da, lise öğrenimini Adana'da tamamlayan Tutdere, 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesini bitirdi.

Aktif siyasete, 1998 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Gençlik Kollarında başlayan Tutdere, parti bünyesinde çeşitli görevler aldıktan sonra 2018 Genel Seçimleri'nde CHP'dan Adıyaman milletvekili seçildi. Tutdere, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Adıyaman Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024

Cumhuriyet Halk Partisi Abdurrahman Tutdere - (Adıyaman) Memleket Partisi Ahmet Özalp - (Adıyaman) Türkiye Komünist Partisi Ali Bereket - (Adıyaman) Hak ve Özgürlükler Partisi Berin Eren - (Adıyaman) Büyük Birlik Partisi Besiri Atci - (Adıyaman) Türkiye İşçi Partisi Erkan Boztemir - (Adıyaman) Halkın Kurtuluş Partisi Gülsüm Sarıoğlu - (Adıyaman) Saadet Partisi Haşim Asnuk - (Adıyaman) İYİ Parti İz Yücedağ - (Adıyaman) Bağımsız Türkiye Partisi Mahmut Gezer - (Adıyaman) Demokrasi ve Atılım Partisi Mehmet Ayaz - (Adıyaman) Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Mehmet Bahattin Bilgin - (Adıyaman) Zafer Partisi Mehmet Gökçen - (Adıyaman) Bağımsız Adaylar Mehmet Göksu - (Adıyaman) Millet Partisi Mehmet Sait İncearık - (Adıyaman) Vatan Partisi Mustafa Kabarcık - (Adıyaman) Hür Dava Partisi Mustafa Yetiş - (Adıyaman) Yeniden Refah Partisi Nazif Atalay - (Adıyaman) Demokratik Sol Parti Osman Kaya - (Adıyaman) Türkiye Komünist Hareketi Özer Çelik - (Adıyaman) Milli Yol Partisi Sedat Ünal - (Adıyaman) Adalet ve Kalkınma Partisi Ziya Polat - (Adıyaman)

Seçimlere kaç siyasi parti katıldı?

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle: AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.

Oylar tek oy pusulasına mı konulacak?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmen, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde de "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Oy verme saatleri kaç?

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Adıyaman hakkında genel bilgiler

Adıyaman, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, tarihî ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir şehirdir. Eski çağlardan bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Adıyaman, özellikle Nemrut Dağı ile ünlüdür. Bu dağdaki devasa heykeller ve anıtsal mezarlar, dünya çapında dikkat çekmektedir ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alır.

Tarihî ve Kültürel Miras

Nemrut Dağı: M.Ö. 1. yüzyılda Kommagene Kralı I. Antiochos tarafından yaptırılan devasa heykelleriyle süslü olan Nemrut Dağı, Adıyaman'ın en önemli tarihî alanlarından biridir. Zirvedeki heykeller ve anıtsal mezar, özellikle gün doğumu ve gün batımında büyüleyici manzaralar sunar.

Arsemia Antik Kenti: Nemrut Dağı'nın eteklerinde yer alan Arsemia, Kommagene Krallığı'nın yazlık başkenti olarak bilinir. Buradaki kaya mezarları ve yazıtlar, bölgenin zengin tarihine ışık tutar.

Cendere Köprüsü: Roma İmparatorluğu döneminden kalma bu köprü, hâlâ kullanımda olan dünyanın en eski köprülerinden biridir ve Adıyaman'ın Kahta ilçesi yakınlarında bulunur.

Doğal Güzellikler

Adıyaman, Toros Dağları'nın eteklerinde yer alır ve kırsal alanları, yemyeşil doğası ve Fırat Nehri'nin verimli vadileriyle dikkat çeker. Bölge, doğa yürüyüşleri, kamp ve piknik gibi açık hava etkinlikleri için uygun pek çok güzel noktaya sahiptir.

Gastronomi

Adıyaman mutfağı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin zengin mutfak kültürünü yansıtır. Kebaplar, lahmacun, çiğ köfte ve meze çeşitleri, şehrin en popüler yemeklerindendir. Ayrıca, yöresel tatlılardan sıllık ve içli köfte de denemeniz gereken lezzetler arasındadır.

Ekonomi ve Yaşam

Adıyaman'ın ekonomisi, tarım, hayvancılık ve son yıllarda gelişen turizm sektörü üzerine kuruludur. Özellikle tütün, buğday, pamuk ve zeytin gibi tarım ürünleri, bölgenin önemli gelir kaynaklarındandır. Nemrut Dağı ve çevresindeki tarihî alanlar, artan turist sayısıyla birlikte, şehrin ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.