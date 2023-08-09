Ağzı köpürmek deyiminin anlamı ve açıklaması
Ağzı köpürmek ne demek?
Ağzı köpürmek deyimi, çok sinirlenmek veya öfkelenmek anlamına gelir. Genellikle, çok öfkelenen ve kontrolünü kaybeden birini tanımlamak için kullanılır.
Ağzı köpürmek deyiminin anlamı nedir?
Ağzı köpürmek deyimi, çok eski bir deyimdir. Kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı kaynaklara göre bu deyim, eskiden insanların çok öfkelendikleri zaman ağzından köpük çıktığına inanılmasından kaynaklanmaktadır.
Ağzı köpürmek deyiminin örnek cümle içinde kullanımı (TDK) nasıldır?
Ağzı köpürmek deyimi, günlük konuşmalarda ve yazılarda sıklıkla kullanılan bir deyimdir. Bu deyimi, şu şekilde kullanabilirsiniz:
- "Öğretmenim beni çok kızdırdı, ağzım köpürdü."
- "Polis beni durdurduğunda çok sinirlendim, ağzım köpürmeye başladı."
- "Futbol maçında çok sinirlendim, ağzım köpürdü."