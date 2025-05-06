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Aile hekimi değişimi nasıl yapılır? Aile hekimi değişimi için nereye başvurulur?

Aile hekimi değişimi nasıl yapılır? Aile hekimi değişimi için nereye başvurulur?

11:416/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Aile hekimi değişimi, yeni uygulanmaya başlayan sistem ile gündeme geldi. Aile hekimi, kayıtlı olunan ikametgaha taşınacak, geri dönüş için ise bir ay süre tanınacak. Peki, aile hekimi değişimi e-devlet üzerinden nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni hayata geçirilen uygulama ile aile hekimliği, kayıtlı olduğu il ile ikametleri farklı olan vatandaşların kayıtlarını otomatik olarak ikamet adresine taşıyacak.

Önceki kayıtlı olduğu aile hekimine geri dönmek isteyenler, aile hekimi değişiminin nasıl yapıldığını araştırmaya başladı.

AİLE HEKİMİ DEĞİŞİMİ NASIL YAPILIR?

Aile hekimi değişimini online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için
'e kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Aile hekimi değiştirme" yazmanız ve çıkan sonuca tıklamanız gerekiyor.

e-devlet'e giriş yaptıktan sonra sizi e-nabız sayfasına yönlendirecek. Aile hekimi değişimi için il ve ilçe seçimi yapmanız gerekiyor.

Şehir ve ilçe seçimi yaptıktan sonra "Aile Hekimi Değiştir" butonuna tıklayarak işlem tamamlanıyor.




#Aile Hekimi
#ikametgah
#e-Devlet
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