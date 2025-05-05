İkamet ve kayıt adresi farklı olanlar dikkat: Aile hekimi kaydınız değişebilir

Sağlık Bakanlığı, 6 Mayıs’tan itibaren aile hekimi ile ikamet adresi farklı olan vatandaşların kayıtlarını otomatik olarak güncelleyecek. Yeni sistemle sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşacak.
Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, uygulamanın "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında hayata geçirildiğini belirterek, “Amaç, koruyucu sağlık hizmetlerini herkesin yaşadığı yerde daha etkin sunmak” dedi.
Hangi vatandaşları kapsıyor?
Bir yıl boyunca aile hekimi kayıtlı olduğu ilde hiçbir sağlık hizmeti almamış ve fiilen başka bir şehirde yaşayan vatandaşlar, sistem tarafından otomatik olarak yeni adreslerindeki en yakın aile hekimine yönlendirilecek.
Geri dönüş hakkı var
Vatandaşlar, e-Nabız veya e-Devlet üzerinden bir ay içinde önceki aile hekimine geri dönüş talebinde bulunabilecek.
Aynı il içindeki ilçeler kapsam dışı
Uygulama sadece farklı iller için geçerli olacak. Aynı şehir içinde, farklı ilçelerde oturan vatandaşlar bu sistemden etkilenmeyecek.
SMS ile bilgilendirme yapılacak
Bakanlık, aile hekimliği kaydı değiştirilen vatandaşlara SMS göndererek bilgilendirme yapacak.