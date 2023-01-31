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Alanyaspor - Sivasspor maçının VAR’ı Emre Malok

DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Emre Malok oldu.

13:39 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Sivasspor- Alanyaspor

Sivasspor- Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Sivasspor, Alanyaspor’a konuk olacak. Saat 17.00’da başlayacak mücadelede hakem Yiğit Arslan düdük çalacak. Arslan’ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok’a AVAR olarak Mustafa İlker Coşkun ile İbrahim Bozbey eşlik edecek.

Alanyaspor ile Sivasspor'un 12. randevusu bugün

Alanyaspor, bugün oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sivasspor ile 12. kez karşı karşıya gelecek olan Alanyaspor, galip gelip üst sıralara çıkmak istiyor.



#alanyaspor
#sivasspor
#süper lig
1 saat önce
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Alanyaspor - Sivasspor maçının VAR’ı Emre Malok
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