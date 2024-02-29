Google, 4 yılda bir gerçekleşen artık günü bir Doodle ile kutluyor. Google'ın 29 Şubat 2024 tarihli Doodle tasarımı üzerinde 29 rakamı işaretli bir kurbağanın gölet gibi görünen bir yerden diğer tarafa atladığı görülüyor. Peki, artık gün nedir, neden 4 yılda bir artık yıl olur?

2024 ARTIK GÜN GOOGLE'DA DOODLE OLDU

Google, dört yılda bir gerçekleşen ve bu yıla denk gelen 2024 artık gün için bir Doodle hazırladı.

Google tarafından Kurbağa animasyonu ile kullanıcıların beğenisine sunulan 2024 artık gün doodleı için yapılan açıklama şu şekilde yer aldı;

"Sinir bozucu bir haber, bugün artık gün! Artık Gün, 29 Şubat, takvimlerimizi Dünya ve Güneş ile aynı hizada tutmak için yalnızca dört yılda bir gerçekleşir.

Şubat ayının bu bonus gününün tadını çıkarın — Artık Gününüz Kutlu Olsun!"

ARTIK YIL NEDİR?

Şubat ayı bu sene 29 gün sürecek ve "2024 Artık Gün " Google tarafından bir Doodle'la hatırlatıldı. Artık gün, her dört yılda bir, normalde 28 gün olan Şubat ayına bir gün eklenerek oluşturulan bir ek gün olarak kabul ediliyor. Normalde 365 gün olan bir yılı 366 güne çıkarır ve bu ek günü içeren yıllara "artık yıl" denir.

ARTIK GÜN NASIL HESAPLANIR?

29 Şubat tarihinin denk geldiği seneler olan “Artık yıl” 4 senede bir olarak takvime eklenirken hesaplanma sisteminde iki istisna kural bulunuyor. Binli yıllarda yapılan hesaplamaya göre 1700, 1900, 2100 gibi yıllar 4’e bölünebilse de artık yıla denk gelmiyor. Binli yıllardaki hesaplamada tam rakamın 400’e bölünebilme durumu göz önüne alınarak hesaplama yapılması gerekiyor. 1200, 1600, 2000 gibi yıllar 400’e tam bölünebildikleri için artık yıl olarak takvime yansıtılıyor.







